Тренер "ПСЖ" ушел от ответа на вопрос, станет ли Сафонов первым номером

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" испанец Луис Энрике ушел от ответа на вопрос о том, кто станет основным вратарем команды после победы в финале Межконтинентального кубка по футболу.
В среду в Эр-Райяне (Катар) "ПСЖ" в серии пенальти обыграл бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка - 1:1 (2:1). Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов, вышедший в стартовом составе в четвертой игре в сезоне, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Ранее игравший со старта сезона в основе голкипер Люка Шевалье получил травму и пропустил четыре матча подряд.
"Я впервые вижу вратаря, который отражает четыре пенальти. Мы счастливы продолжать выигрывать трофеи, мы заслужили эту победу. Могу ли я поменять первого номера? Вы действительно думаете, что сейчас самое время поговорить об этом? Пришло время отпраздновать этот трофей и поздравить всех, тех, кто играл, и тех, кто не играл, и порадоваться за наших болельщиков. Мы хотим продолжать творить историю. Но сейчас нужно просто насладиться этим моментом", - приводит слова Энрике L'Equipe.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Межконтинентальный кубок стал для россиянина шестым трофеем в качестве футболиста парижан. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.