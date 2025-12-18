Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза

"С учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза.

За год работы совета были проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств.