https://ria.ru/20251218/rossiya-2062939739.html
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза - РИА Новости, 18.12.2025
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
Совет безопасности РФ провел пленарное заседание научно-экспертного совета под председательством Сергея Шойгу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:20:00+03:00
2025-12-18T15:20:00+03:00
2025-12-18T15:20:00+03:00
россия
сергей шойгу
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40282/88/402828837_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_9ffa15f05e8575e24a7858e01b913355.jpg
https://ria.ru/20251210/shoygu-2061016101.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40282/88/402828837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7cd0d1f46483c8fae5e4d5b1ab802492.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
Шойгу провел планерное заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет безопасности РФ провел пленарное заседание научно-экспертного совета под председательством Сергея Шойгу, передает корреспондент РИА Новости.
По словам Шойгу
, система оперативного взаимодействия Совбеза и экспертного сообщества выстроена в условиях высокой динамики международной обстановки, а также внутренних угроз национальной безопасности.
"С учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза.
За год работы совета были проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств.
Научно-экспертный совет Совбеза создан в соответствии с указом президента РФ
от 27 декабря 2024 года.