Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
15:20 18.12.2025
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
Совет безопасности РФ провел пленарное заседание научно-экспертного совета под председательством Сергея Шойгу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:20:00+03:00
2025-12-18T15:20:00+03:00
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза

Шойгу провел планерное заседание научно-экспертного совета Совбеза РФ

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу - 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет безопасности РФ провел пленарное заседание научно-экспертного совета под председательством Сергея Шойгу, передает корреспондент РИА Новости.
По словам Шойгу, система оперативного взаимодействия Совбеза и экспертного сообщества выстроена в условиях высокой динамики международной обстановки, а также внутренних угроз национальной безопасности.
"С учетом опыта специальной военной операции выработан ряд рекомендаций и предложений, которые используются в практической деятельности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал секретарь Совбеза.
За год работы совета были проработаны подходы к совершенствованию военного планирования, решению задач защиты населения, промышленных предприятий, объектов транспорта от военных опасностей и военных угроз, а также диверсионно-разведывательных действий спецслужб иностранных государств.
Научно-экспертный совет Совбеза создан в соответствии с указом президента РФ от 27 декабря 2024 года.
