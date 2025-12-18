Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал о проведении контртеррористический операций в Мали
18.12.2025
МИД России рассказал о проведении контртеррористический операций в Мали
Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования, РИА Новости, 18.12.2025
МИД России рассказал о проведении контртеррористический операций в Мали

МИД РФ: ВС Мали проводят контртеррористические операции при поддержке МО России

Город Бамако, столица Мали
Город Бамако, столица Мали
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако, столица Мали. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящий момент вооруженные силы Мали при поддержке военных специалистов Африканского корпуса проводят контртеррористические операции в районах, где бесчинствуют бандформирования", - сказала Захарова в ходе брифинга.
МИД России
МИД рассказал о работе по нормализации поставок топлива в Мали
20 ноября
 
Россия Мария Захарова Мали В мире
 
 
