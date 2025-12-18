Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях
18.12.2025
Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях
Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях
Сотрудники "Рособоронэкспорта" госкорпорации Ростех стали обладателями национальной премии "Золотая идея" сразу в пяти номинациях, это рекорд за всю 25-летнюю... РИА Новости, 18.12.2025
россия
москва
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия, москва, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Россия, Москва, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях

"Рособоронэкспорт" удостоен нацпремии "Золотая идея" сразу в пяти номинациях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыставка продукции Рособоронэкспорта
Выставка продукции Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Выставка продукции Рособоронэкспорта. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники "Рособоронэкспорта" госкорпорации Ростех стали обладателями национальной премии "Золотая идея" сразу в пяти номинациях, это рекорд за всю 25-летнюю историю компании, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Юбилейная XXV церемония награждения лауреатов состоялась в среду в Москве.
Макеты истребителя Су-35 и десантного вертолёта Ми-38Т на стенде Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
4 ноября, 10:08
«
"Сотрудники АО "Рособоронэкспорт" госкорпорации Ростех стали обладателями национальной премии "Золотая идея" в пяти номинациях – это рекордный результат за всю 25-летнюю историю компании", - говорится в сообщении.
Организационный комитет "Золотой идеи" присудил "Рособоронэкспорту" премии в номинациях "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения" и "Молодые таланты".
В номинациях "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений", "За вклад в области разработки продукции военного назначения", а также "За вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения" сотрудники предприятия были отмечены в составах творческих коллективов совместно с российскими предприятиями-разработчиками и производителями военной продукции.
"Рособоронэкспорт", как ключевой поставщик российских оборонных технологий на глобальном рынке, ежедневно ведёт диалог с десятками стран-партнёров. Мы глубоко понимаем их потребности и технические запросы, и наша прямая задача — транслировать эти ожидания российским разработчикам и производителям. "Золотая идея" усиливает эту обратную связь и стимулирует создание именно тех решений, которые востребованы рынком и гарантированно находят своего заказчика", - цитирует пресс-служба слова главы компании Александра Михеева.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений
4 ноября, 10:24
В этом году отмечается 25 лет с момента создания Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России и "Рособоронэкспорта". Учреждение национальной премии "Золотая идея" было одним из первых решений комитета по ВТС России, позднее преобразованному в федеральную службу.
"Цель премии – стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также повышение эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами", - отметил "Рособоронэкспорт".
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Глава "Ростеха" призвал свести к минимуму узкие места в импортозамещении
10 июня, 10:07
 
РоссияМоскваАлександр МихеевРособоронэкспортРостехФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
