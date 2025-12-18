Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сотрудники "Рособоронэкспорта" госкорпорации Ростех стали обладателями национальной премии "Золотая идея" сразу в пяти номинациях, это рекорд за всю 25-летнюю историю компании, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Юбилейная XXV церемония награждения лауреатов состоялась в среду в Москве.
Организационный комитет "Золотой идеи" присудил "Рособоронэкспорту" премии в номинациях "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения" и "Молодые таланты".
В номинациях "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений", "За вклад в области разработки продукции военного назначения", а также "За вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения" сотрудники предприятия были отмечены в составах творческих коллективов совместно с российскими предприятиями-разработчиками и производителями военной продукции.
"Рособоронэкспорт", как ключевой поставщик российских оборонных технологий на глобальном рынке, ежедневно ведёт диалог с десятками стран-партнёров. Мы глубоко понимаем их потребности и технические запросы, и наша прямая задача — транслировать эти ожидания российским разработчикам и производителям. "Золотая идея" усиливает эту обратную связь и стимулирует создание именно тех решений, которые востребованы рынком и гарантированно находят своего заказчика", - цитирует пресс-служба слова главы компании Александра Михеева.
"Цель премии – стимулирование экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, а также повышение эффективности ВТС Российской Федерации с иностранными государствами", - отметил "Рособоронэкспорт".