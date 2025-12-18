Сотрудники "Рособоронэкспорта" получили "Золотую идею" в пяти номинациях

В номинациях "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений", "За вклад в области разработки продукции военного назначения", а также "За вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения" сотрудники предприятия были отмечены в составах творческих коллективов совместно с российскими предприятиями-разработчиками и производителями военной продукции.