Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии

«

"Такая самая напряженная идет работа (перед прямой линией - ред.). Естественно, здесь и министры, и вице-премьеры, и помощники президента - все сидят у телефонов, потому что он (Путин - ред.) может позвонить в любой момент, а он это и делает, он звонит всем, задает конкретные вопросы, что он считает необходимым уточнить", - сказал Песков в эфире канала "Россия 24".