Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии
Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии - РИА Новости, 18.12.2025
Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии
Президент России Владимир Путин в ходе подготовки к прямой линии задает конкретные вопросы министрам и вице-премьерам, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 18.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
дмитрий песков
владимир путин
россия
политика
россия
Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии
Путин при подготовке к Прямой линии задает вопросы министрам и вице-премьерам