16:35 18.12.2025 (обновлено: 17:25 18.12.2025)
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
Происшествия, Нижегородская область, Дзержинск (Нижегородская область)
Во время ремонта на химзаводе в Дзержинске произошел пожар, пострадавших нет

© 112 | DZRПожар на производстве "Синтез Ока" в восточной промзоне Дзержинска
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Возгорание произошло при ремонте на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске, никто не пострадал, выбросов и утечек нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"При выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое оперативно локализовали сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2". Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло", - рассказали агентству в пресс-службе завода.
По словам собеседницы агентства, все технологические процессы на близлежащих установках безопасно остановлены, создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки ущерба.
Как сообщается на сайте предприятия, группа компаний "Синтез ОКА" занимается производством аминов (органических соединений, производных аммиака), выпускает продукцию для нефтегазовой, нефтехимической, азотной, горнорудной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, бытовой и строительной химии, полиграфии.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В Башкирии частично обрушился цех водоочистки из-за взрыва
4 ноября, 05:48
 
ПроисшествияНижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
