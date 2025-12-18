На химзаводе в Дзержинске произошел пожар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Возгорание произошло при ремонте на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске, никто не пострадал, выбросов и утечек нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

« "При выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое оперативно локализовали сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2". Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло", - рассказали агентству в пресс-службе завода.

По словам собеседницы агентства, все технологические процессы на близлежащих установках безопасно остановлены, создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки ущерба.