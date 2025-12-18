https://ria.ru/20251218/pozhar-2062969803.html
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар - РИА Новости, 18.12.2025
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
Возгорание произошло при ремонте на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске, никто не пострадал, выбросов и утечек нет, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.12.2025
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
На химзаводе в Дзержинске произошел пожар
Во время ремонта на химзаводе в Дзержинске произошел пожар, пострадавших нет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Возгорание произошло при ремонте на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске, никто не пострадал, выбросов и утечек нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
«
"При выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое оперативно локализовали сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2". Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло", - рассказали агентству в пресс-службе завода.
По словам собеседницы агентства, все технологические процессы на близлежащих установках безопасно остановлены, создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки ущерба.
Как сообщается на сайте предприятия, группа компаний "Синтез ОКА" занимается производством аминов (органических соединений, производных аммиака), выпускает продукцию для нефтегазовой, нефтехимической, азотной, горнорудной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, бытовой и строительной химии, полиграфии.