В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 18.12.2025
01:48 18.12.2025 (обновлено: 01:50 18.12.2025)
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Активные поиски пропавшей в красноярском тайге семьи Усольцевых возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, в том числе будут... РИА Новости, 18.12.2025
красноярский край
россия
партизанский район
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край, россия, партизанский район, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Россия, Партизанский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых

РИА Новости: поиски Усольцевых в тайге возобновятся с подходящей погодой

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : КГКУ "Спасатель"
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Активные поиски пропавшей в красноярском тайге семьи Усольцевых возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, в том числе будут задействованы беспилотники, сообщила РИА Новости представитель регионального отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.
"Отряд "на низком старте" – мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в формате точечном, например, выполнения задач с привлечением БПЛА", - сказала Чооду.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда во время поисков семьи Усольцевых
СК: пропавшие под Красноярском Усольцевы могли замерзнуть
13 декабря, 04:55
Зима в тайге Партизанского района Красноярского края, где и пропали Усольцевы, суровая и продолжительная. Климат резко континентальный, а среднесуточная температура от -14 до -30 градусов и ниже, особенно в отдаленных участках тайги. Ночью морозы усиливаются, достигая -40 градусов, сопровождаются порывистыми ветрами, частыми метелями.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
В СК назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых
13 декабря, 04:44
 
Красноярский крайРоссияПартизанский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
