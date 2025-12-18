В "ЛизаАлерт" рассказали, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 18 дек – РИА Новости. Активные поиски пропавшей в красноярском тайге семьи Усольцевых возобновятся только после наступления подходящих погодных условий, в том числе будут задействованы беспилотники, сообщила РИА Новости представитель регионального отряда "ЛизаАлерт" Серафима Чооду.

"Отряд "на низком старте" – мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в формате точечном, например, выполнения задач с привлечением БПЛА", - сказала Чооду.

Зима в тайге Партизанского района Красноярского края , где и пропали Усольцевы, суровая и продолжительная. Климат резко континентальный, а среднесуточная температура от -14 до -30 градусов и ниже, особенно в отдаленных участках тайги. Ночью морозы усиливаются, достигая -40 градусов, сопровождаются порывистыми ветрами, частыми метелями.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.