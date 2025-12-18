Рейтинг@Mail.ru
Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям
11:38 18.12.2025
Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям
18.12.2025
Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям
Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по экономическому росту и инвестициям, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.12.2025
Новости
Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям

Воробьев: Подмосковье вошло в тройку по экономическому росту и инвестициям

© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по экономическому росту и инвестициям, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы растем, и Москва, Питер и Подмосковье - тройка лидеров по экономическому росту и инвестициям. У нас 12 триллионов валовый региональный продукт, а пять лет назад был 5 триллионов. То есть заметен рост", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Губернатор также добавил, что в 2025 году объем инвестиций в Подмосковье составил 1,4 триллиона рублей, что превышает показатель прошлого года.
"Это, конечно, радует. Это залог успеха. Это значит, к нам в Подмосковье приходят новые предприятия или модернизируются существующие", - добавил Воробьев.
Врачи-стоматологи во время работы в терапевтическом отделении семейной стоматологии Здравушка в Иванове - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Около 35 тыс. жителей МО оформили льготу на протезирование зубов
