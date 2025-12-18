https://ria.ru/20251218/podmoskove-2062865918.html
Подмосковье вошло в тройку лидеров по экономическому росту и инвестициям
Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по экономическому росту и инвестициям, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2025-12-18T11:38:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по экономическому росту и инвестициям, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы растем, и Москва, Питер и Подмосковье - тройка лидеров по экономическому росту и инвестициям. У нас 12 триллионов валовый региональный продукт, а пять лет назад был 5 триллионов. То есть заметен рост", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Губернатор также добавил, что в 2025 году объем инвестиций в Подмосковье составил 1,4 триллиона рублей, что превышает показатель прошлого года.
"Это, конечно, радует. Это залог успеха. Это значит, к нам в Подмосковье приходят новые предприятия или модернизируются существующие", - добавил Воробьев.