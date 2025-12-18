Бригада ВСУ сдается целыми взводами, рассказал украинский пленный

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинский военнослужащий из 38-й бригады Юрий Сорока рассказал, что вместе с сослуживцами принял решение сдаться в плен после того, как услышал по рации, что из этой же бригады в плен сдаются целые взводы.

"Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек сдались в плен из этой же бригады. То есть мы уже поняли, что сдаются в плен, то есть не убивают, и мы все-таки приняли решение выходить оттуда и по возможности сдаваться в плен", - сказал Сорока в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Он уточнил, что после этого военнослужащие покинули позиции, нашли укрытие, переодедись в обнаруженную там гражданскую одежду, и сидели в подвале до тех пор, пока их не взяли в плен российские бойцы.

По словам Сороки, его насильно мобилизовали 3 сентября. После учебного центра командование направило военнослужащего на позиции. Там, как рассказал пленный, они подвергались воздействию "больших калибров", корректируемых авиабомб, артиллерии и РСЗО.