CAS отказался приостановить отстранение Писарского

"Панель CAS отказала Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о временных мерах (приостановлении санкции). Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе. Это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела", - отмечается в публикации.