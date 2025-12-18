Рейтинг@Mail.ru
CAS отказался приостановить отстранение Писарского - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:06 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/pisarskiy-2063038487.html
CAS отказался приостановить отстранение Писарского
CAS отказался приостановить отстранение Писарского - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
CAS отказался приостановить отстранение Писарского
Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала нападающему Владимиру Писарскому в удовлетворении заявления о приостановлении отстранения от футбольной... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T19:06:00+03:00
2025-12-18T19:06:00+03:00
футбол
спортивный арбитражный суд (cas)
российский футбольный союз (рфс)
владимир писарский (сычевой)
сочи
нижний новгород
крылья советов
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847397729_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_58b600ca730f0cd707f85a33aff96d12.jpg
/20251010/pisarskiy-2047563829.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847397729_192:0:1092:675_1920x0_80_0_0_40c0932e9e8b67ae6a979aa7cf1a9ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спортивный арбитражный суд (cas), российский футбольный союз (рфс), владимир писарский (сычевой), сочи, нижний новгород, крылья советов, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спортивный арбитражный суд (CAS), Российский футбольный союз (РФС), Владимир Писарский (Сычевой), Сочи, Нижний Новгород, Крылья Советов, Российская премьер-лига (РПЛ)
CAS отказался приостановить отстранение Писарского

Панель CAS отказала футболисту Писарскому в приостановке отстранения от футбола

© Фото : Сайт РПЛВладимир Писарский (Сычевой)
Владимир Писарский (Сычевой) - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Сайт РПЛ
Владимир Писарский (Сычевой). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала нападающему Владимиру Писарскому в удовлетворении заявления о приостановлении отстранения от футбольной деятельности, сообщается в Telegram-канале правовой компании "Алетейя".
В июле комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В сентябре сторона футболиста направила апелляционное заявление в CAS. Позднее РФС открыл дело в отношении игрока по поводу якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступлений за "Иртыш". В октябре РФС дополнительно отстранил Писарского на четыре месяца в связи с допущенным футболистом нарушением регламента по этике. В ноябре игрок подал полную апелляционную жалобу в CAS.
«
"Панель CAS отказала Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о временных мерах (приостановлении санкции). Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе. Это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела", - отмечается в публикации.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
Владимир Писарский - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
РФС дополнительно отстранил Писарского
10 октября, 16:41
 
ФутболСпортивный арбитражный суд (CAS)Российский футбольный союз (РФС)Владимир Писарский (Сычевой)СочиНижний НовгородКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    19.12 15:30
    Сибирь
    Адмирал
  • Хоккей
    19.12 17:00
    Трактор
    Металлург Мг
  • Хоккей
    19.12 19:30
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Футбол
    19.12 22:30
    Боруссия Д
    Боруссия М
  • Футбол
    19.12 22:00
    Болонья
    Интер М
  • Футбол
    19.12 23:00
    Валенсия
    Мальорка
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала