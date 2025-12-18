Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу

Следствие полагает, что фигурант 15 декабря в кабинете школы нанес учителю не менее трёх ударов в область туловища "предметом, обладающий колюще-режущими свойствами".

"При этом довести свой преступный умысел до конца А. не смог по не зависящим от него обстоятельствам, ввиду того, что потерпевшая покинула место происшествия, а также ей была своевременно оказана медицинская помощь", - отмечает пресс-служба судов.