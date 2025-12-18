https://ria.ru/20251218/peterburg-2062917084.html
Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу
Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу - РИА Новости, 18.12.2025
Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу
Подросток, напавший с ножом на учительницу в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря, заключен под стражу, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:05:00+03:00
2025-12-18T14:05:00+03:00
2025-12-18T14:30:00+03:00
санкт-петербург
происшествия
красногвардейский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:251:1440:1061_1920x0_80_0_0_e381ae6b5c76165ab7ccf573af2155f0.jpg
https://ria.ru/20251216/odintsovo-2062490833.html
санкт-петербург
красногвардейский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062091369_0:116:1440:1196_1920x0_80_0_0_1b3573dd59baa392cb8d6e222976f6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, красногвардейский район
Санкт-Петербург, Происшествия, Красногвардейский район
Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу
В Петербурге арестовали напавшего с ножом на учительницу подростка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости.
Подросток, напавший с ножом на учительницу в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря, заключен под стражу, сообщает
объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 (покушение на убийство) УК РФ", - сообщает пресс-служба судов.
Следствие полагает, что фигурант 15 декабря в кабинете школы нанес учителю не менее трёх ударов в область туловища "предметом, обладающий колюще-режущими свойствами".
"При этом довести свой преступный умысел до конца А. не смог по не зависящим от него обстоятельствам, ввиду того, что потерпевшая покинула место происшествия, а также ей была своевременно оказана медицинская помощь", - отмечает пресс-служба судов.
Срок избранной меры пресечения несовершеннолетнему по 15 февраля 2026 года.
Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за несовершеннолетним, добавили в судебной пресс-службе.
Утром в понедельник в школе Красногвардейского района
Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Учительница и школьник были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Позже было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана сотрудник охранного предприятия.