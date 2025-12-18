https://ria.ru/20251218/peskov-2063016182.html
Песков прокомментировал идею США о создании объединения Core 5
Песков прокомментировал идею США о создании объединения Core 5 - РИА Новости, 18.12.2025
Песков прокомментировал идею США о создании объединения Core 5
Если американская инициатива Core 5 действительно существует, она заслуживает внимания, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:12:00+03:00
2025-12-18T18:12:00+03:00
2025-12-18T18:28:00+03:00
сша
в мире
россия
китай
дмитрий песков
politico
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251218/ssha-2063015927.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия, китай, дмитрий песков, politico, g7
США, В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Politico, G7
Песков прокомментировал идею США о создании объединения Core 5
Песков прокомментировал инициативу США о создании объединения Core 5