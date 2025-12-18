Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как можно увеличить пенсию более чем в два раза - РИА Новости, 18.12.2025
02:51 18.12.2025 (обновлено: 04:57 18.12.2025)
В Совфеде рассказали, как можно увеличить пенсию более чем в два раза
В Совфеде рассказали, как можно увеличить пенсию более чем в два раза
общество, россия, совет федерации рф, пенсионный фонд рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Пенсионный фонд РФ
В Совфеде рассказали, как можно увеличить пенсию более чем в два раза

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне могут увеличить пенсию более чем в два раза, если отсрочат свой выход на неё на десять лет, рассказала РИА Новости глава комитета Совфеда по соцполитике Елена Перминова.
"В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдёт индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы", — сказала Перминова.
Сенатор отметила, что десять лет — это максимальный срок, на который можно отсрочить выход на пенсию. При этом, сообщила парламентарий, работающие пенсионеры могут также временно отказаться от получения страховой пенсии на срок не менее года.
Перминова также напомнила, что россияне сами решают, когда оформить пенсию, добавив, что механизм отложенного выхода на пенсию по старости не является обязательным.
"Для приостановления или перерасчета пенсии необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России, МФЦ или воспользоваться удобным личным кабинетом гражданина на сайте ПФР", — напомнила сенатор.
