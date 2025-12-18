Рейтинг@Mail.ru
"Схема Долиной наоборот": пенсионерку из Люберец выселили из квартиры
18.12.2025
"Схема Долиной наоборот": пенсионерку из Люберец выселили из квартиры
"Схема Долиной наоборот": пенсионерку из Люберец выселили из квартиры
"Схема Долиной наоборот": пенсионерку из Люберец выселили из квартиры
В Подмосковье разворачивается история, в которой сложно понять, кто прав, а кто виноват. Двадцать три года они жили под одной крышей — пенсионерка и ее...
Дело о квартире Долиной

"Схема Долиной наоборот": пенсионерку из Люберец выселили из квартиры

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Подмосковье разворачивается история, в которой сложно понять, кто прав, а кто виноват. Двадцать три года они жили под одной крышей — пенсионерка и ее квартиранты. А потом 72-летняя Галина Егоровна оказалась на улице — вместе с вещами, кошкой и собакой.
Новые владельцы говорят: мы законные хозяева. Соседи кричат: это мошенничество. Полиция начала проверку. Что происходит в Люберцах?

Двадцать три года под одной крышей

История началась в 2002-м, когда Галина Егоровна сдала комнату в своей 40-метровой двухкомнатной квартире в Люберцах, микрорайон Птицефабрика. Квартиранты — женщина по имени Марина и ее взрослый сын Георгий — въехали и остались надолго.
Как сообщает SHOT, жили они, по словам соседей, "душа в душу". Конфликтов не было. Галина Егоровна настолько доверяла жильцам, что в 2017 году прописала их у себя в квартире.
Все было спокойно 15 лет. А потом — резкий поворот.

Кредит

В 2022-м квартирант Георгий, по данным телеграм-канала, обратился к Галине Егоровне с просьбой. Как рассказали соседи, он попросил оформить на ее имя кредит — якобы ему самому в банке отказывают. Пенсионерка согласилась.
После оформления Георгий заявил, что не сможет платить по кредиту. И предложил выход: занять денег у его знакомого, чтобы закрыть долг перед банком.
Галину Егоровну привезли в Москву-Сити. Там на нее оформили новый заем — но уже под залог ее квартиры. Знакомый Георгия погасил первый кредит. А затем сам же подал на пенсионерку в суд — за то, что она не возвращает ему деньги.

Продажа квартиры

Не дожидаясь решения суда, Галину Егоровну выписали из квартиры. Жилье выставили на торги, разместили объявление о продаже в интернете — за 5,2 миллиона рублей.
Кто именно числился собственником, пенсионерка не знала. Три года она формально оставалась без права на квартиру, но физически продолжала жить в ней.

Вещи на улице

Несколько дней назад ситуация достигла точки кипения. Девятого декабря к квартире приехали люди. Как позже рассказывала сама Галина Егоровна, их было четверо.
"Приходит товарищ с группой своей, женой, в общем, там четверо человек. Привели этих работников, все разбомбили, окна открыли, все разломали, сюда набросали. Здесь шум, народ наш весь оторопел. Никогда такого шоу не было", — вспоминала пенсионерка.
По данным SHOT, новые владельцы применили хитрую схему. Они вырвали у Галины Егоровны телефон и спрятали его в подъезде. Когда женщина вышла искать телефон, закрыли за ней дверь, вызвали мастера и оперативно поменяли замки.
Все вещи, мебель и животных — кошку Дашу и собаку Роксану — вышвырнули во двор. Управляющая компания пригрозила: если до 18 декабря вещи не уберут, все вывезут на свалку.

Исчезновение и поиски

После выселения к Галине Егоровне пришли социальные работники. Предложили забрать ее в социальное учреждение. Но пенсионерка отказалась — не смогла бросить своих животных.
Кошку Дашу временно взяли соседи. Они же начали собирать деньги, чтобы отдать собаку Роксану на передержку.
А затем Галина Егоровна пропала. По данным SHOT, бывший квартирант Георгий — тот самый, из-за которого все началось, — увез ее в другую квартиру. Куда именно — не говорил.
Соседи и волонтеры начали поиски по Москве и Московской области. Администрация Люберецкого района предложила предоставить Галине Егоровне временное жилье на время выяснения обстоятельств.
К делу подключилась полиция.

Нашлась — но вопросов меньше не стало

Спустя некоторое время пенсионерку нашли. Она дала интервью, в котором утверждала: новые хозяева выставили ее из квартиры, не дав собраться.
"Когда зашли ко мне в квартиру, я их пустила, они начали меня выгонять. — Применяли силу? — Да. Ну как, нет, они сил не применяли. За руку так хотел взять. Говорят, вы идите, одевайтесь, я вас это... И выходите. Я собственник квартиры. Мы уже столько времени вас терпели. Выходите. Я, конечно, стала возмущаться, что так не делают. Это мое единственное жилье. Мне 72 года. А меня это не интересует (ответ нового собственника. — прим. Ред.). И короче, вытащили мне две куртки и выгнали на лестницу. Говорю, дайте мне одеться, забрать вещи", — рассказывала Галина Егоровна.
Про собаку Роксану Галина Егоровна сказала: "Эту собаку привел Георгий, говорит, это маленькая собачка".
Соседи отзываются о Галине Егоровне исключительно положительно. Называют ее доброй женщиной и "божьим одуванчиком".
Полиция проводит проверку. Но факт остается фактом: 72-летняя женщина без квартиры. Ее вещи — на улице. Животные — у соседей. А сама она — в неизвестном месте, куда ее увез человек, из-за которого все это случилось.
Дело о квартире Долиной
 
 
