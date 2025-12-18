Рейтинг@Mail.ru
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 18.12.2025
12:38 18.12.2025 (обновлено: 12:49 18.12.2025)
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.12.2025
евразийский экономический союз
санкт-петербург
никол пашинян
армения
в мире
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"На ближайшее воскресенье у меня запланирован визит, участие в международном мероприятии, заседании высшего совета Евразийского экономического союза", - заявил Пашинян журналистам.
Заседание высшего Евразийского экономического совета запланировано на 21 декабря в Санкт-Петербурге.
