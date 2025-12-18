https://ria.ru/20251218/pashinyan-2062888985.html
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 18.12.2025
Пашинян примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что примет участие в заседании высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.12.2025
евразийский экономический союз, санкт-петербург, никол пашинян, армения, в мире
Евразийский экономический союз, Санкт-Петербург, Никол Пашинян, Армения, В мире
