https://ria.ru/20251218/orban-2062864308.html
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 18.12.2025
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, потому что по конституции нужно разрешение парламента, а он его не даст, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:34:00+03:00
2025-12-18T11:34:00+03:00
2025-12-18T11:45:00+03:00
венгрия
украина
евросоюз
виктор орбан
в мире
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_182:0:2844:1497_1920x0_80_0_0_dfbe28ad7a45e64e14a29074c0138070.jpg
https://ria.ru/20251208/germanija-2060491716.html
венгрия
украина
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050107643_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3cf721a1cf8c2c5b0412679be36c32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, в мире, брюссель
Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире, Брюссель
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
Орбан: Венгрия не может участвовать в кредите Евросоюза в пользу Украины