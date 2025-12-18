Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
11:34 18.12.2025 (обновлено: 11:45 18.12.2025)
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан
венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, в мире, брюссель
Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире, Брюссель
Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не может участвовать в кредите Евросоюза в пользу Украины

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Венгрия не может участвовать в кредите ЕС в пользу Украины, потому что по конституции нужно разрешение парламента, а он его не даст, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В конституции Венгрии есть статья, которая гласит, что венгерское правительство может согласиться на кредит, создающий для Венгрии обязательство по выплате, только с разрешения парламента. У меня нет такого разрешения, и я не верю, что какой-либо премьер-министр Венгрии когда-либо получит разрешение парламента на то, чтобы ввергнуть Венгрию в долги через кредит ЕС", - сказал Орбан журналистам в Брюсселе.
По его словам, пока неизвестно, какие предложения по финансированию Украины будут взамен идеи о конфискации российских замороженных активов.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Politico раскрыло, кто обеспечит кредит Украине за счет активов России
8 декабря, 08:45
 
ВенгрияУкраинаЕвросоюзВиктор ОрбанВ миреБрюссель
 
 
