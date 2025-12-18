Рейтинг@Mail.ru
Украинцы готовы попасть в тюрьму, лишь бы не воевать, заявила омбудсмен
14:24 18.12.2025 (обновлено: 14:27 18.12.2025)
Украинцы готовы попасть в тюрьму, лишь бы не воевать, заявила омбудсмен
Украинцы готовы попасть в тюрьму, лишь бы не воевать, заявила омбудсмен - РИА Новости, 18.12.2025
Украинцы готовы попасть в тюрьму, лишь бы не воевать, заявила омбудсмен
Граждане Украины нередко делают выбор в пользу тюремного заключения за самовольное оставление части (СОЧ), лишь бы не погибнуть на фронте, признала украинский... РИА Новости, 18.12.2025
Украинцы готовы попасть в тюрьму, лишь бы не воевать, заявила омбудсмен

Решетилова: украинцы часто выбирают тюрьму, лишь бы не погибнуть на фронте

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Граждане Украины нередко делают выбор в пользу тюремного заключения за самовольное оставление части (СОЧ), лишь бы не погибнуть на фронте, признала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
"Плохо то, что мы все очень много говорим о причинах СОЧ, но в меньшей степени с ними работаем. А среди причин - низкая мотивированность новобранцев, и поэтому у нас большое количество СОЧ именно из учебных центров. Другая причина - риск для жизни. Выбор между гибелью на войне или попаданием на несколько лет в тюрьму люди часто делают в пользу тюрьмы", - сказала Решетилова в интервью украинскому изданию "Главред".
Украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры 12 ноября сообщало, что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Украинский журналист узнал, сколько военных сбежало из ВСУ с начала года
7 сентября, 13:54
 
