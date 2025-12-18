туризм, туризм-важное, загранпаспорт, достопримечательности, куда поехать, новый год, что посмотреть , цены, белоруссия, армения, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор), казахстан, киргизия, абхазия
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
"Алеан": новогодние туры в Белоруссию стоят от 34 тысяч рублей на двоих
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Примерно треть россиян имеют заграничный паспорт и могут путешествовать за рубеж. Впрочем, есть страны, для визита в которые достаточно российского. Какие государства готовы принимать гостей по внутреннему документу и во сколько обойдется новогодний вояж туда — в материале РИА Новости.
Белоруссия
Одно из самых комфортных для россиян направлений. Загранпаспорт не нужен, виз нет, везде принимают карту "Мир", и цены на товары и услуги приятные. При этом дорога нетяжелая — семь часов на "Ласточке", на машине чуть дольше. Погода приятная — небольшой минус, есть снег и новогодняя атмосфера.
Неудивительно, что спрос на экскурсионные туры в Белоруссию на новогодние праздники вырос на 45 процентов. "Наиболее популярные программы — с посещением Гродно, Минска, Несвижа, Бреста, Беловежской Пущи. Но мест осталось мало", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Туры на четыре дня с захватом новогодней ночи — от 87 тысяч рублей на двоих. Билеты на поезд — отдельно.
Дефицита номеров в отелях нет, спрос — на прошлогоднем уровне.
Экскурсионный тур на четыре дня — от 32 тысяч за одного, рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", который входит в "Слетать.ру". Плюс дорога до курорта.
Цена за три-четыре дня — 40-50 тысяч, подсчитали в "Алеан". Банкет в новогоднюю ночь — примерно десять тысяч. Авиабилеты и трансфер — отдельно.
Абхазский государственный драматический театр в Сухуме
"Одевайтесь теплее: погода меняется, случаются и снегопады", — советуют в "Алеан".
Достопримечательности — театры, филармония, ботанический сад в Сухуме, в Гагре — ресторан "Гагрипш", замок принца Ольденбургского, но из-за высокой влажности может быть закрыта Новоафонская пещера, а из-за снегопадов — проезд к озеру Рица.
Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
Кроме того, зимой лучше выбирать крупные гостиницы с развитой инфраструктурой: часть кафе и магазинов работает только в высокий сезон. На новогодних каникулах нужно ориентироваться на развлечения, предлагаемые в отеле. К тому же в крупных объектах есть собственные генераторы и реже возникают проблемы с водой и электричеством.
Не пропустите самый масштабный фестиваль в республике — "Мандарин", говорят эксперты. Запланированы концерты, мастер-классы, гастрономические ярмарки на разных курортах.
Армения
В Ереване обычно небольшой плюс, а в горном Цахкадзоре — минус и снег, что радует сноубордистов.
