Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Примерно треть россиян имеют заграничный паспорт и могут путешествовать за рубеж. Впрочем, есть страны, для визита в которые достаточно российского. Какие государства готовы принимать гостей по внутреннему документу и во сколько обойдется новогодний вояж туда — в материале РИА Новости.

Белоруссия

Одно из самых комфортных для россиян направлений. Загранпаспорт не нужен, виз нет, везде принимают карту "Мир", и цены на товары и услуги приятные. При этом дорога нетяжелая — семь часов на "Ласточке", на машине чуть дольше. Погода приятная — небольшой минус, есть снег и новогодняя атмосфера.

Неудивительно, что спрос на экскурсионные туры в Белоруссию на новогодние праздники вырос на 45 процентов. "Наиболее популярные программы — с посещением Гродно, Минска, Несвижа, Бреста, Беловежской Пущи. Но мест осталось мало", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

Туры на четыре дня с захватом новогодней ночи — от 87 тысяч рублей на двоих. Билеты на поезд — отдельно.

Недорого можно провести время в столице — Минске. Номер на двоих в трехзвездочной гостинице с завтраками на три ночи — от 34 тысяч.

Интерес к зимним каникулам в белорусских санаториях вырос на 30 процентов. Средняя цена — 4,9 тысячи рублей в сутки за одного.

В "Алеан" подсчитали: десять дней в бюджетных здравницах — от 56 тысяч на двоих. В среднем ценовом сегменте — от 72 тысяч, высоком — от 115. Плюс дорога и новогодний банкет (8,5-10 тысяч).

"Многие музеи 1 января закрыты — выходной. Зато можно посетить ярмарки, например, традиционную — у Дворца спорта в Минске", — рекомендуют в "Алеан".

Абхазия

Субтропики, 10-15 градусов тепла. Снег — в горах, на озере Рица, а на побережье — пальмы и знаменитые пицундские сосны. Часто именно их украшают, как ели, гирляндами и иллюминацией.

Дефицита номеров в отелях нет, спрос — на прошлогоднем уровне.

Экскурсионный тур на четыре дня — от 32 тысяч за одного, рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", который входит в "Слетать.ру". Плюс дорога до курорта.

Цена за три-четыре дня — 40-50 тысяч, подсчитали в "Алеан". Банкет в новогоднюю ночь — примерно десять тысяч. Авиабилеты и трансфер — отдельно.

"Одевайтесь теплее: погода меняется, случаются и снегопады", — советуют в "Алеан".

Достопримечательности — театры, филармония, ботанический сад в Сухуме, в Гагре — ресторан "Гагрипш", замок принца Ольденбургского, но из-за высокой влажности может быть закрыта Новоафонская пещера, а из-за снегопадов — проезд к озеру Рица.

Кроме того, зимой лучше выбирать крупные гостиницы с развитой инфраструктурой: часть кафе и магазинов работает только в высокий сезон. На новогодних каникулах нужно ориентироваться на развлечения, предлагаемые в отеле. К тому же в крупных объектах есть собственные генераторы и реже возникают проблемы с водой и электричеством.

Не пропустите самый масштабный фестиваль в республике — "Мандарин", говорят эксперты. Запланированы концерты, мастер-классы, гастрономические ярмарки на разных курортах.

Армения

В Ереване обычно небольшой плюс, а в горном Цахкадзоре — минус и снег, что радует сноубордистов.

Важно: по российскому паспорту — только если прилететь прямым рейсом и провести в стране до 30 дней. На автомобиле или автобусе нужен "загран".

Поездка в Армению на четыре дня — от 21 тысячи рублей, говорит Мария Журавлева. Это без авиабилетов.

Обычно туристы, осмотрев Ереван, едут на Севан — одно из самых высокогорных озер мира. И в древние монастыри: Гегард, Татев, Хор Вирап, откуда открывается великолепный вид на Арарат.

Казахстан

Погода в Астане вполне новогодняя — минус пять-десять градусов. Там поставят одну из самых высоких елок на постсоветском пространстве и построят ледовый городок, рассказывают в АТОР.

В Алма-Ате заметно теплее, а праздники можно провести в горах на курорте Шымбулак. Или на море — Каспийском, на курорте Актау.

Экскурсионный тур в Казахстан на три дня в новогодний период — от 30 тысяч рублей на персону, отмечает Мария Журавлева. Без перелета.

Киргизия

В Бишкеке небольшой минус, но за настоящей снежной зимой туристы едут на лучший горнолыжный курорт страны — Каракол.

Пейзажи вокруг незамерзающего озера Иссык-Куль фантастические. После катания — дегустация блюд местной кухни и купание в термальных источниках.

Новогодний тур в Бишкек на пять ночей — от 20 тысяч рублей на двоих, в Каракол — на треть дороже. Авиабилеты — отдельно, уточняют в АТОР.