Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта - РИА Новости, 18.12.2025
Туризм
Туризм
 
08:00 18.12.2025 (обновлено: 08:09 18.12.2025)
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта
Примерно треть россиян имеют заграничный паспорт и могут путешествовать за рубеж. Впрочем, есть страны, для визита в которые достаточно российского. Какие...
Границы открыты: куда поехать на Новый год без загранпаспорта

"Алеан": новогодние туры в Белоруссию стоят от 34 тысяч рублей на двоих

© Getty Images / amriphotoТуристы на стойке ресепшена в отеле
Туристы на стойке ресепшена в отеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / amriphoto
Туристы на стойке ресепшена в отеле
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Примерно треть россиян имеют заграничный паспорт и могут путешествовать за рубеж. Впрочем, есть страны, для визита в которые достаточно российского. Какие государства готовы принимать гостей по внутреннему документу и во сколько обойдется новогодний вояж туда — в материале РИА Новости.

Белоруссия

Одно из самых комфортных для россиян направлений. Загранпаспорт не нужен, виз нет, везде принимают карту "Мир", и цены на товары и услуги приятные. При этом дорога нетяжелая — семь часов на "Ласточке", на машине чуть дольше. Погода приятная — небольшой минус, есть снег и новогодняя атмосфера.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНовогодняя елка на проспекте Победителей в Минске
Новогодняя елка на проспекте Победителей в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка на проспекте Победителей в Минске
Неудивительно, что спрос на экскурсионные туры в Белоруссию на новогодние праздники вырос на 45 процентов. "Наиболее популярные программы — с посещением Гродно, Минска, Несвижа, Бреста, Беловежской Пущи. Но мест осталось мало", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Туры на четыре дня с захватом новогодней ночи — от 87 тысяч рублей на двоих. Билеты на поезд — отдельно.
© Getty Images / dimakigПлощадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / dimakig
Площадь Независимости в Минске
Недорого можно провести время в столице — Минске. Номер на двоих в трехзвездочной гостинице с завтраками на три ночи — от 34 тысяч.
Интерес к зимним каникулам в белорусских санаториях вырос на 30 процентов. Средняя цена — 4,9 тысячи рублей в сутки за одного.
© Getty Images / LindrikСтарый город в Минске
Старый город в Минске - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Lindrik
Старый город в Минске
В "Алеан" подсчитали: десять дней в бюджетных здравницах — от 56 тысяч на двоих. В среднем ценовом сегменте — от 72 тысяч, высоком — от 115. Плюс дорога и новогодний банкет (8,5-10 тысяч).
"Многие музеи 1 января закрыты — выходной. Зато можно посетить ярмарки, например, традиционную — у Дворца спорта в Минске", — рекомендуют в "Алеан".

Абхазия

Субтропики, 10-15 градусов тепла. Снег — в горах, на озере Рица, а на побережье — пальмы и знаменитые пицундские сосны. Часто именно их украшают, как ели, гирляндами и иллюминацией.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПосетители уличного кафе в Сухуме
Посетители уличного кафе в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Посетители уличного кафе в Сухуме
Дефицита номеров в отелях нет, спрос — на прошлогоднем уровне.
Экскурсионный тур на четыре дня — от 32 тысяч за одного, рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", который входит в "Слетать.ру". Плюс дорога до курорта.
Цена за три-четыре дня — 40-50 тысяч, подсчитали в "Алеан". Банкет в новогоднюю ночь — примерно десять тысяч. Авиабилеты и трансфер — отдельно.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАбхазский государственный драматический театр в Сухуме
Абхазский государственный драматический театр в Сухуме - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Абхазский государственный драматический театр в Сухуме
"Одевайтесь теплее: погода меняется, случаются и снегопады", — советуют в "Алеан".
Достопримечательности — театры, филармония, ботанический сад в Сухуме, в Гагре — ресторан "Гагрипш", замок принца Ольденбургского, но из-за высокой влажности может быть закрыта Новоафонская пещера, а из-за снегопадов — проезд к озеру Рица.
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Смотровая площадка на берегу озера Рица в Рицинском национальном парке в Абхазии
Кроме того, зимой лучше выбирать крупные гостиницы с развитой инфраструктурой: часть кафе и магазинов работает только в высокий сезон. На новогодних каникулах нужно ориентироваться на развлечения, предлагаемые в отеле. К тому же в крупных объектах есть собственные генераторы и реже возникают проблемы с водой и электричеством.
Не пропустите самый масштабный фестиваль в республике — "Мандарин", говорят эксперты. Запланированы концерты, мастер-классы, гастрономические ярмарки на разных курортах.

Армения

В Ереване обычно небольшой плюс, а в горном Цахкадзоре — минус и снег, что радует сноубордистов.
© Getty Images / WirestockПлощадь Республики в Ереване
Площадь Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Wirestock
Площадь Республики в Ереване
Важно: по российскому паспорту — только если прилететь прямым рейсом и провести в стране до 30 дней. На автомобиле или автобусе нужен "загран".
© Getty Images / KrimKateИсторический музей в Ереване
Исторический музей в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / KrimKate
Исторический музей в Ереване
Поездка в Армению на четыре дня — от 21 тысячи рублей, говорит Мария Журавлева. Это без авиабилетов.
© Getty Images / kotomitiМонастырь Хор Вирап в Армении
Обычно туристы, осмотрев Ереван, едут на Севан — одно из самых высокогорных озер мира. И в древние монастыри: Гегард, Татев, Хор Вирап, откуда открывается великолепный вид на Арарат.

Казахстан

Погода в Астане вполне новогодняя — минус пять-десять градусов. Там поставят одну из самых высоких елок на постсоветском пространстве и построят ледовый городок, рассказывают в АТОР.
© Getty Images / Andrey OrekhovВид на город Астана, Казахстан
Вид на город Астана, Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Andrey Orekhov
Вид на город Астана, Казахстан
В Алма-Ате заметно теплее, а праздники можно провести в горах на курорте Шымбулак. Или на море — Каспийском, на курорте Актау.
Экскурсионный тур в Казахстан на три дня в новогодний период — от 30 тысяч рублей на персону, отмечает Мария Журавлева. Без перелета.

Киргизия

В Бишкеке небольшой минус, но за настоящей снежной зимой туристы едут на лучший горнолыжный курорт страны — Каракол.
© Sputnik / Владислав Ногай | Перейти в медиабанкНовогодняя елка в Бишкеке
Новогодняя елка в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Sputnik / Владислав Ногай
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка в Бишкеке
Пейзажи вокруг незамерзающего озера Иссык-Куль фантастические. После катания — дегустация блюд местной кухни и купание в термальных источниках.
© Sputnik / Владислав Ногай | Перейти в медиабанк

Световые инсталляции в Бишкеке

Световые инсталляции в Бишкеке

Световые инсталляции в Бишкеке

© Sputnik / Владислав Ногай
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Памятник Манасу на площади Ала-Тоо в Бишкеке

Памятник Манасу на площади Ала-Тоо в Бишкеке

Памятник Манасу на площади Ала-Тоо в Бишкеке

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 4
© Getty Images / Denis KabanovДжеты-Огузское ущелье в Кыргызстане
Джеты-Огузское ущелье в Кыргызстане
Джеты-Огузское ущелье в Кыргызстане
© Getty Images / Denis Kabanov
3 из 4
© Getty Images / Joel VilanovaЛошади и юрты в Кыргызстане
Лошади и юрты в Кыргызстане
Лошади и юрты в Кыргызстане
© Getty Images / Joel Vilanova
4 из 4

Световые инсталляции в Бишкеке

© Sputnik / Владислав Ногай
Перейти в медиабанк
1 из 4

Памятник Манасу на площади Ала-Тоо в Бишкеке

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 4
Джеты-Огузское ущелье в Кыргызстане
© Getty Images / Denis Kabanov
3 из 4
Лошади и юрты в Кыргызстане
© Getty Images / Joel Vilanova
4 из 4
Новогодний тур в Бишкек на пять ночей — от 20 тысяч рублей на двоих, в Каракол — на треть дороже. Авиабилеты — отдельно, уточняют в АТОР.
Недельное путешествие в Киргизию — от 82 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".
На Новый год в Белоруссию: близко, красиво, недорого
15 ноября, 08:00
15 ноября, 08:00
 
