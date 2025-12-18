Рейтинг@Mail.ru
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
17:06 18.12.2025
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов
Европейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов

Герасимов: ЕС думает о затягивании боевых действий для истощения России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"В политических заявлениях ряда европейских руководителей прослеживается идея затягивания боевых действий, что, по их мнению, приведет к истощению нашей страны и позволит НАТО перестроить "военную машину" для неизбежного прямого противостояния с Россией", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
НАТО сохраняет интенсивность подготовки у границ России, заявил Герасимов
