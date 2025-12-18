ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.