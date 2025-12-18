https://ria.ru/20251218/nato-2062984432.html
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов
Европейский союз озвучивает идею о затягивании боевых действий, чтобы истощить РФ и перестроить НАТО для неизбежного прямого противостояния с Россией, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:06:00+03:00
2025-12-18T17:06:00+03:00
2025-12-18T17:06:00+03:00
в мире
россия
валерий герасимов
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20251218/genshtab-2062982016.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, валерий герасимов, нато, евросоюз
В мире, Россия, Валерий Герасимов, НАТО, Евросоюз
ЕС думает о затягивании боевых действий, заявил Герасимов
Герасимов: ЕС думает о затягивании боевых действий для истощения России