В Москве пьяный рецидивист спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель метро

Выяснилось, что незадолго до этого мужчина спрыгнул на рельсы на станции "Тургеневская", но был оперативно поднят на платформу благодаря своевременным действиям машиниста. В ведомстве добавили, что травму руки он получил из-за разбитой им же стеклянной бутылки.