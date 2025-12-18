В Москве пьяный рецидивист спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель метро

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель на "красной" ветке метро в Москве, незадолго до этого он уже прыгал на пути на станции "Тургеневская", суд назначил нарушителю 5 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Установлено, что на станции "Чистые пруды" 23-летний приезжий из Кемеровской области спрыгнул на жесткий путь и побежал в тоннель в направлении станции "Красные ворота". Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене незамедлительно задержали нарушителя, имевшего признаки опьянения. Также у гражданина была обнаружена резаная рана руки, из-за чего его доставили в медицинское учреждение", - говорится на сайте ведомства.
Выяснилось, что незадолго до этого мужчина спрыгнул на рельсы на станции "Тургеневская", но был оперативно поднят на платформу благодаря своевременным действиям машиниста. В ведомстве добавили, что травму руки он получил из-за разбитой им же стеклянной бутылки.
В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Суд назначил ему 5 суток административного ареста.
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду
5 декабря, 13:23