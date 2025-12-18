https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063024964.html
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:26:00+03:00
2025-12-18T18:26:00+03:00
2025-12-18T18:34:00+03:00
украина
александр лукашенко
белоруссия
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251217/zaharova-2062542444.html
украина
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр лукашенко, белоруссия, минск
Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
Лукашенко обвинил Украину в отправке на фронт людей без опыта боевого слаживания