Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
18:26 18.12.2025 (обновлено: 18:34 18.12.2025)
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание. РИА Новости, 18.12.2025
Украина отправляет на фронт неподготовленных людей, заявил Лукашенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина бросает на фронт неподготовленных людей, не прошедших боевое слаживание.
"С российской стороны воюет армия. А там же вся Украина. Они схватили на улице, ружье дали - на фронт. А он же не подготовлен. Ни боевого слаживания там, отделение, взвод, рота и так далее. Куда, как, кто командир - они же понятия не имеют. Схватили - на фронт… Сидишь в окопе, отстреливаешься… Ну и сколько ты будешь отстреливаться, необученный человек?" - сказал президент, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
17 декабря, 08:51
 
УкраинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинск
 
 
