Белоруссия и Россия всегда должны быть вместе, заявил Лукашенко
17:53 18.12.2025
Белоруссия и Россия всегда должны быть вместе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск всегда должны быть вместе. РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко: Белоруссия и Россия всегда должны быть вместе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск всегда должны быть вместе.
"Мы (РФ и Белоруссия – ред.) всегда должны быть вместе. Я еще раз подчеркиваю – берегите эту дружбу (с РФ – ред.). Не дай бог, мы где-то наклонимся и поведемся на эти посылы зарубежные – это начнется гибель нашего государства", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко заявил США, что для Белоруссии Россия - это святое
Вчера, 17:54
 
