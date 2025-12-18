https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063008121.html
Белоруссия и Россия всегда должны быть вместе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск всегда должны быть вместе. РИА Новости, 18.12.2025
