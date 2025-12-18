https://ria.ru/20251218/lavrov-2062929483.html
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО
Глава МИД России Сергей Лавров 23 декабря проведет собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, где даст оценку сотрудничества с организацией и расскажет о планах по... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:43:00+03:00
2025-12-18T14:43:00+03:00
2025-12-18T14:44:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
мария захарова
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251104/junesko-2052733453.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей лавров, мария захарова, юнеско
Политика, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ЮНЕСКО
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО 23 декабря