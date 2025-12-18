Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 18.12.2025 (обновлено: 14:44 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062929483.html
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО
Глава МИД России Сергей Лавров 23 декабря проведет собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, где даст оценку сотрудничества с организацией и расскажет о планах по... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:43:00+03:00
2025-12-18T14:44:00+03:00
политика
россия
сергей лавров
мария захарова
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251104/junesko-2052733453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей лавров, мария захарова, юнеско
Политика, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ЮНЕСКО
Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО

Лавров проведет собрание комиссии по делам ЮНЕСКО 23 декабря

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 23 декабря проведет собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, где даст оценку сотрудничества с организацией и расскажет о планах по взаимодействию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать третьего декабря под председательством министра иностранных дел Россия Сергея Лаврова состоится очередное общее собрание комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова уточнила, что на собрании ожидаются оценка министром состояния сотрудничества РФ с ЮНЕСКО, выступления членов комиссии, обсуждение планов сотрудничества с организацией.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЮНЕСКО не принимает мер для борьбы с дискриминацией, заявили в МИД России
4 ноября, 09:59
 
ПолитикаРоссияСергей ЛавровМария ЗахароваЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала