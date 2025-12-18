Рейтинг@Mail.ru
18:18 18.12.2025 (обновлено: 18:21 18.12.2025)
"Путин в страхе": требования Латвии поразили пользователей Сети
"Путин в страхе": требования Латвии поразили пользователей Сети
Читатели издания Baltus Balss поглумились над требованием Совета нацбезопасности Латвии отдать Украине замороженные в ЕС российские активы. РИА Новости, 18.12.2025
в мире, латвия, украина, бельгия, виктор орбан, владимир путин, эдгар ринкевич, евросоюз, еврокомиссия, замороженные российские активы
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели издания Baltus Balss поглумились над требованием Совета нацбезопасности Латвии отдать Украине замороженные в ЕС российские активы.
"Какие мы смелые и важные. Видимо, потому что сами нищие и от нас ничего не зависит и никакой ответственности за это не несем", — написал комментатор.
"Думаю, что Владимир Путин, увидев этого брутального человека в камуфляже (командующего Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майора Каспарса Пуданcа — Прим. ред.), уже забился в страхе под диван и дрожит там, опасаясь гнева Латвии <…>", — иронично отметил другой.
"Требуют? Так берите инициативу и отбирайте сами! Ах, отбиралка не выросла? Ох уж эти требователи мамкины", — поделился мнением еще один пользователь.
"Выступил Виктор Орбан и сказал, что вопрос конфискации вообще снят с повестки ЕС. А говорят, это эстонцы тормозят", — заключил другой читатель.
Ранее в канцелярии президента Латвии Эдгара Ринкевича сообщили, что в Рижском замке состоялось заседание Совета национальной безопасности. Латвийский Совет сошелся во мнении, что на заседании Совета Европейского союза 18–19 декабря крайне важно принять решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины.
В среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии российских резервов ЕС может принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Премьер Бельгии Барт Де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу иска в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЛатвияУкраинаБельгияВиктор ОрбанВладимир ПутинЭдгар РинкевичЕвросоюзЕврокомиссияЗамороженные российские активы
 
 
