"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Футбол
 
18:02 18.12.2025
"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой
"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой
"Флуминенсе" расторг контракт с защитником Тиаго Силвой, сообщается на странице бразильского футбольного клуба в социальной сети X. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
бразилия
Новости
"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой

"Флуминенсе" расторг контракт с 41-летним Силвой

© Getty Images / Lucas FigueiredoТиаго Силва
Тиаго Силва - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Lucas Figueiredo
Тиаго Силва. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Флуминенсе" расторг контракт с защитником Тиаго Силвой, сообщается на странице бразильского футбольного клуба в социальной сети X.
Контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон во вторник. Силва вернулся в "Флуминенсе" летом 2024 года, перейдя из английского "Челси", вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в 2021 году. В текущем сезоне защитник провел 41 матч и забил 4 мяча.
"Тиаго Силва, который вернулся в клуб в прошлом году как легенда мирового футбола, оставляет после себя наследие преданности и любви к "Флуминенсе". Клуб благодарит игрока за отдачу и профессионализм на протяжении карьеры и желает большого успеха в новом этапе жизни", - говорится в заявлении.
Силве 41 год. Он является воспитанником "Флуминенсе" и ранее выступал за клуб с 2006 по 2008 год. В его составе защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также бразилец представлял "Жувентуде", португальский "Порту", итальянский "Милан" и французский "Пари Сен-Жермен", а в 2005 году был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча. Тогда Силва заболел туберкулезом и около полугода провел в больнице. Также на его счету 113 игр и 7 голов в составе сборной Бразилии.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ узнали, кого "Манчестер Сити" рассматривает на замену Гвардиоле
Вчера, 16:45
 
