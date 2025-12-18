"Флуминенсе" расторг контракт с Силвой

"Тиаго Силва, который вернулся в клуб в прошлом году как легенда мирового футбола, оставляет после себя наследие преданности и любви к "Флуминенсе". Клуб благодарит игрока за отдачу и профессионализм на протяжении карьеры и желает большого успеха в новом этапе жизни", - говорится в заявлении.