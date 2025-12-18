Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
05:25 18.12.2025
Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США
Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США
Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США
Жители Каракаса на фоне усиления военных угроз и объявления Вашингтоном морской блокады продолжают жить обычной жизнью, не веря в возможность нападения США,... РИА Новости, 18.12.2025
Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США

© Flickr / Márcio Cabral de MouraВид на Каракас, столицу Венесуэлы
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы - 18.12.2025
© Flickr / Márcio Cabral de Moura
Вид на Каракас, столицу Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 18 дек - РИА Новости. Жители Каракаса на фоне усиления военных угроз и объявления Вашингтоном морской блокады продолжают жить обычной жизнью, не веря в возможность нападения США, передает корреспондент РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США
04:43
"Я не думаю, что этот сумасшедший осмелится напасть на Венесуэлу, потому что венесуэльцы ничего не сделали США", - поделился мнением с агентством Рамон Гонсалес.
Жители карибской столицы не демонстрируют признаков паники и утверждают, что не совершали никаких импульсивных покупок, более того, многие выглядят скептически настроенными по отношению к возможности войны США против Венесуэлы.
Некоторые горожане, с которыми агентству удалось поговорить в центральных районах Каракаса, заявили, что такой сценарий развития событий невозможен, другие же отметили, что в случае удара США он был бы "несоразмерным".
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Венесуэле на фоне угроз США заявили о готовности к любому сценарию
04:33
Мигдалия Лопес рассказала РИА Новости, что ее родственники из внутренних районов страны звонили ей и спрашивали о ситуации в Каракасе, поскольку в социальных сетях сообщалось о напряжённости, однако сама она это опровергла.
"Всё спокойно: люди свободно передвигаются, делают покупки, я не вижу, чтобы кто-то был шокирован или находился в состоянии тревоги из-за какой-то ситуации - всё происходит в обычном режиме", - сказала она.
Присутствие сил безопасности в Каракасе остаётся незаметным - каких-либо чрезвычайных мер в столице не наблюдается.
На автозаправочных станциях, которые традиционно считаются индикатором внутренней стабильности страны, картина выглядит как постоянная, но упорядоченная активность. Сотрудник одной из АЗС пояснил агентству, что незначительный рост числа автомобилистов в последние часы связан с приближением Рождества.
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
04:45
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
04:45
 
В мире Каракас США Венесуэла Дональд Трамп
 
 
