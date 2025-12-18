Жители Каракаса скептически смотрят на возможность агрессии США

КАРАКАС, 18 дек - РИА Новости. Жители Каракаса на фоне усиления военных угроз и объявления Вашингтоном морской блокады продолжают жить обычной жизнью, не веря в возможность нападения США, передает корреспондент РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

"Я не думаю, что этот сумасшедший осмелится напасть на Венесуэлу, потому что венесуэльцы ничего не сделали США", - поделился мнением с агентством Рамон Гонсалес.

Жители карибской столицы не демонстрируют признаков паники и утверждают, что не совершали никаких импульсивных покупок, более того, многие выглядят скептически настроенными по отношению к возможности войны США против Венесуэлы.

Некоторые горожане, с которыми агентству удалось поговорить в центральных районах Каракаса , заявили, что такой сценарий развития событий невозможен, другие же отметили, что в случае удара США он был бы "несоразмерным".

Мигдалия Лопес рассказала РИА Новости, что ее родственники из внутренних районов страны звонили ей и спрашивали о ситуации в Каракасе, поскольку в социальных сетях сообщалось о напряжённости, однако сама она это опровергла.

"Всё спокойно: люди свободно передвигаются, делают покупки, я не вижу, чтобы кто-то был шокирован или находился в состоянии тревоги из-за какой-то ситуации - всё происходит в обычном режиме", - сказала она.

Присутствие сил безопасности в Каракасе остаётся незаметным - каких-либо чрезвычайных мер в столице не наблюдается.