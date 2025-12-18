Рейтинг@Mail.ru
"Отличная идея": план Каллас против России изумил журналиста
15:38 18.12.2025 (обновлено: 16:45 18.12.2025)
"Отличная идея": план Каллас против России изумил журналиста
"Отличная идея": план Каллас против России изумил журналиста
Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 18.12.2025
"Отличная идея": план Каллас против России изумил журналиста

Боуз: ЕС использует Каллас для продвижения идей против России

© Getty Images / Thierry MonasseГлава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Евросоюз использует главу евродипломатии Каю Каллас для продвижения антироссийских идей, такое мнение выразил журналист Чей Боуз в соцсети X.
"ЕС понимает, что не может просто так финансировать прокси-войну на Украине, поэтому он отправляет на поле боя свою главную тупицу, которая предлагает "отличную идею" — кражу российских активов (и уничтожение при этом международной банковской системы)", — написал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Сакс написал Мерцу гневное письмо из-за России
Вчера, 14:50
По словам журналиста, знающие люди прекрасно понимают, что идея использовать замороженные российские активы обречена на провал.
В среду издание Politico сообщило, что решение об изъятии российских резервов ЕС может принять на саммите 18-19 декабря, сделав это в обход Бельгии. Как утверждается, в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных средств для финансирования Украины. Премьер Бельгии Барт Де Вевер называл эту идею воровством и не исключил подачу иска в суд.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нельзя допустить". Орбан рассказал, на что решился ЕС в отношении России
Вчера, 15:31
 
