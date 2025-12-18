Рейтинг@Mail.ru
Госдума усилила контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ - РИА Новости, 18.12.2025
14:12 18.12.2025
Госдума усилила контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ
Госдума усилила контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ - РИА Новости, 18.12.2025
Госдума усилила контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности и прозрачности инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:12:00+03:00
2025-12-18T14:12:00+03:00
жкх
россия
владимир путин
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
РИА Новости
жкх, россия, владимир путин, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Госдума усилила контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ

Госдума приняла закон о повышении эффективности инвестиций в ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на повышение эффективности и прозрачности инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить ускорение программ модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах и привлечение на эти цели 4,5 триллионов рублей до 2030 года.
Госдума приняла закон об изменении срока оплаты услуг ЖКХ
Новый закон обязывает ресурсоснабжающие организации (РСО) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы. Сейчас такая обязанность законодательно не закреплена. Согласно пояснительной записке, утвержденные инвестиционные программы имеют только 6% организаций в сфере теплоснабжения, 2,5% - в сфере водоснабжения и 4% - в сфере водоотведения.
Одновременно расширяется перечень мероприятий, включаемых в инвестиционную программу РСО, и вводится обязательное целевое использование амортизации, учитываемой в тарифах. Амортизационные отчисления, учитываемые в тарифах в соответствующих сферах ЖКХ, в обязательном порядке должны будут направляться на финансирование инвестпрограмм РСО.
Для целевого использования таких отчислений в программах будут определены направления, на которые они могут расходоваться. При этом предусмотрена возможность направлять эти отчисления на возврат привлеченных внешних инвестиций, финансирование мероприятий по ликвидации аварий и стихийных бедствий, финансирование инвестпрограмм будущих периодов.
Сейчас при установлении тарифов учитываются инвестиционные ресурсы, не используемые целевым образом. Так, по данным единой информационно-аналитической системы ФАС России, 50% амортизации, включаемой в тарифы, идет не на инвестиции в РСО.
Госдума вывела из-под обязательного финконтроля фонды капремонта
Кроме того, закон вводит механизм регуляторных соглашений в сфере теплоснабжения и донастраивает этот механизм в сфере водоснабжения. Это необходимо для создания стабильных условий осуществления регулируемых видов деятельности, привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципалитетам оказывать меры бюджетной поддержки РСО. Заключение регуляторных соглашений будет добровольным.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для который установлен иной срок. Согласно этим положениям, с 1 января 2027 года утратят силу действующие статьи законов о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, касающиеся перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ.
ГД приняла в I чтении проект для активизации инвестдеятельности в ЖКХ
ЖКХРоссияВладимир ПутинГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
