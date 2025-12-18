Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, в "самоволку" ежемесячно уходит до 30 тысяч человек, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.