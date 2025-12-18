Рейтинг@Mail.ru
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
17:04 18.12.2025
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, в "самоволку" ежемесячно уходит до 30 тысяч человек, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил...
2025
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов

Герасимов: ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, в "самоволку" ежемесячно уходит до 30 тысяч человек, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек. На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тысяч уголовных дел", - сказал Герасимов.
По словам начальника генштаба ВС РФ, европейские покровители Киева все равно сохраняют курс на эскалацию конфликта, при этом их вовлеченность в противостояние с Россией на украинском направлении создает риски глобального характера.
