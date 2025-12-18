https://ria.ru/20251218/gerasimov-2062983504.html
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.12.2025
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, в "самоволку" ежемесячно уходит до 30 тысяч человек, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
россия
украина
киев
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
украина
киев
Дезертирство на Украине приобретает массовый характер, заявил Герасимов
Герасимов: ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих