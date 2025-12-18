Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основным источником военных угроз РФ является коллективный Запад, который не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.