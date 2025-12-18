Рейтинг@Mail.ru
Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз России
17:13 18.12.2025
Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз России
Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз России
безопасность, россия, валерий герасимов
Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз России

Герасимов назвал коллективный Запад главным источником военных угроз для России

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Основным источником военных угроз РФ является коллективный Запад, который не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Основным источником роста военных угроз безопасности Российской Федерации является коллективный Запад, который не отказывается от поставленной цели - нанесение России стратегического поражения в ходе специальной военной операции за счет всесторонней поддержки военного потенциала Украины", - заявил Герасимов.
Он отметил, что в настоящее время военно-политическая обстановка характеризуется усилением глобальной конкуренции и дальнейшей эскалацией международной напряженности.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Генштаб учитывает позицию США по ядерным испытаниям, заявил Герасимов
Вчера, 17:06
 
БезопасностьРоссияВалерий Герасимов
 
 
