НАТО сохраняет интенсивность подготовки у границ России, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. НАТО сохраняет масштабы и интенсивность подготовки у границ России, повышает оперативность переброски войск усиления, заявил начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств уточнил, что под предлогом так называемой "российской военной угрозы" альянс существенно нарастил военное присутствие вблизи российских границ.
"Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки (НАТО - ред.). Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления", - добавил начальник Генштаба.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России сообщали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".