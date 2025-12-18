"Наверное, намек": Кагановская рассказала о необычном подарке от фанатов

«

"Мы готовились. Долго, много тренировались, работали над техникой и программой. Рады, что получилось показать чистый прокат. Я поняла, что особо не переживаю, потому что не осталось нервов за последние две недели. Сегодня выходила спокойно. Есть ли какой-то намек в игрушках в виде акул? Намек, что мы большие и толстые (смеется). Я не восприняла их как намек, вот когда нам кинули двух слонов, было похоже - мягкие, большие", - сказала Кагановская.