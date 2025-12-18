https://ria.ru/20251218/figuristy-2063046720.html
"Наверное, намек": Кагановская рассказала о необычном подарке от фанатов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в дуэте с Максимом Некрасовым, рассказала журналистам, что однажды болельщики кинули им на лед игрушки в виде слонов, которые она расценила как намек.
В четверг Кагановская и Некрасов заняли второе место по итогам ритм-танца (84,82 балла) на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Первыми стали действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин (87,45 балла), третьими - Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).
«
"Мы готовились. Долго, много тренировались, работали над техникой и программой. Рады, что получилось показать чистый прокат. Я поняла, что особо не переживаю, потому что не осталось нервов за последние две недели. Сегодня выходила спокойно. Есть ли какой-то намек в игрушках в виде акул? Намек, что мы большие и толстые (смеется). Я не восприняла их как намек, вот когда нам кинули двух слонов, было похоже - мягкие, большие", - сказала Кагановская.
Некрасов отметил цифровые борты на ледовой арене: "Боюсь, если врезаться в бортик, придется брать кредит (смеется)".