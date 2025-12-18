Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор обсудил развитие Поволжской академии святителя Алексия - РИА Новости, 18.12.2025
16:44 18.12.2025
Самарский губернатор обсудил развитие Поволжской академии святителя Алексия
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил развитие Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского
самарская область
вячеслав федорищев
самарская область
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарский губернатор обсудил развитие Поволжской академии святителя Алексия

Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсудил развитие Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексия, митрополита Московского на попечительском совете вуза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В четверг губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание попечительского совета Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского в режиме видео-конференц-связи. В повестку заседания было вынесено несколько ключевых вопросов развития образовательной организации", - говорится в сообщении правительства региона.
Ректор академии Дмитрий Лескин доложил об итогах работы вуза в 2025 году и представил программу развития до 2030 года. Так, география поступающих в академию расширилась и теперь включает Красноярский и Краснодарский край, Московскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Ульяновскую, Иркутскую и Саратовскую области, Республику Удмуртию, а также Республику Казахстан.
Лескин отметил, что Академия Святителя Алексия – первый вуз подобного направления в Приволжском федеральном округе и третий в России. Тольяттинская академия завершает цепочку непрерывного гуманитарного образования от Православной классической гимназии до вуза. Сейчас в такой системе непрерывного образования находятся более 1,7 тысячи обучающихся.
Представляя программу развития академии, Лескин сообщил, что планируется завершить строительство главного корпуса вуза. Среди ключевых проектов ректор назвал передовую педагогическую школу, региональный центр межрелигиозного и государственно-конфессионального диалога, центр социального и социокультурного проектирования и другие.
Отдельное внимание участники заседания уделили значимым инфраструктурным проектам. Так, обсуждался вопрос проектирования современного общежития для студентов и преподавателей, а также благоустройства прилегающего к академии сквера.
Тольятти складывается замечательная система полноценного православного образования, которая охватывает не только Самарскую область. Многие абитуриенты и студенты приезжают из других регионов России, зная о ценностях и хорошем образовании, которые можно получить в академии", – подчеркнул глава Самарской области.
Самарская область, Вячеслав Федорищев
 
 
