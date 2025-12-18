https://ria.ru/20251218/federatsii-2063041482.html
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт
Все больше спортивных федераций России возвращаются в мировой спортивный процесс, это отрадно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
