19:24 18.12.2025
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт
Все больше спортивных федераций России возвращаются в мировой спортивный процесс, это отрадно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
спорт, россия, дмитрий песков, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Россия, Дмитрий Песков, Международный олимпийский комитет (МОК)
В Кремле прокомментировали возвращение российских федераций в мировой спорт

Песков: отрадно, что российские федерации спорта возвращаются на мировую арену

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все больше спортивных федераций России возвращаются в мировой спортивный процесс, это отрадно, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы постепенно боремся с проявлением политизации спорта, мы находим отклики в МОКе - и все больше наших федераций возвращаются полноправно в мировой спортивный процесс. Это отрадный процесс, который можно только поддерживать", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
Спорт Россия Дмитрий Песков Международный олимпийский комитет (МОК)
 
 
