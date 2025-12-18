Украина ввела принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти ввели принудительную эвакуацию семей с детьми в двух подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава местной областной государственной администрации Иван Федоров.
"Уже принято и будет принято (дополнительное - ред.) решение о принудительной эвакуации детей из некоторых прифронтовых общин... приблизительно тысяча детей будет принудительно эвакуирована с семьями из некоторых общин Запорожского и Пологовского районов", - заявил Федоров в эфире украинского новостного телемарафона.
Федоров не назвал населенные пункты, которых коснется обязательная эвакуация.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР
16 декабря, 22:51