Украина ввела принудительную эвакуацию детей из Запорожской области - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 18.12.2025
Украина ввела принудительную эвакуацию детей из Запорожской области
Украина ввела принудительную эвакуацию детей из Запорожской области
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
киев
авдеевка
вооруженные силы украины
украина
Украина ввела принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

Украинские власти начали принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

Эвакуация гражданского населения
Эвакуация гражданского населения
© РИА Новости / Илья Питалев
Эвакуация гражданского населения. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти ввели принудительную эвакуацию семей с детьми в двух подконтрольных ВСУ районах Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава местной областной государственной администрации Иван Федоров.
"Уже принято и будет принято (дополнительное - ред.) решение о принудительной эвакуации детей из некоторых прифронтовых общин... приблизительно тысяча детей будет принудительно эвакуирована с семьями из некоторых общин Запорожского и Пологовского районов", - заявил Федоров в эфире украинского новостного телемарафона.
Федоров не назвал населенные пункты, которых коснется обязательная эвакуация.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Эвакуация мирных жителей
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР
16 декабря, 22:51
 
