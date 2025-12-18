В Египте двух российских туристов бесплатно разместили в гостинице

КАИР, 18 дек - РИА Новости. Власти египетского курортного города Сафага бесплатно разметили в гостинице двух туристов из РФ, которые из-за отсутствия средств хотели заночевать в палатке в горной местности, рассказал РИА Новости представитель местных властей.

"История заключается в том, что двое российских туристов прибыли в город Сафага и установили палатку в горной местности. Их заметили двое местных жителей, которые предупредили туристов, что нахождение здесь небезопасно, в частности, из-за диких животных и насекомых", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на предупреждения, туристы отказались покидать место, заявив, что у них нет средств на гостиницу.

"Молодые люди сами тогда уведомили полицию города Сафага, которая совместно с туристическими компаниями организовала им проживание в гостиницах и туристическую программу в разных городах", - пояснили в городской администрации. По словам собеседника агентства, в итоге туристы написали письмо с благодарностью в адрес полиции, проявившей заботу об иностранцах.

При этом власти опровергли информацию о том, что туристов якобы пытались ограбить и даже угрожали им холодным оружием. "Эта информация не имеет под собой никакого основания", - сказал собеседник агентства.