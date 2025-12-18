Рейтинг@Mail.ru
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада - РИА Новости, 18.12.2025
08:34 18.12.2025
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада

© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской областиПробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал"
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы Байкал - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Иркутской области
Пробка из-за снегопада и гололеда на участке федеральной трассы "Байкал". Архивное фото
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Движение на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" ограничено из-за снегопада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области.
По данным управления автомобильных дорог "Прибайкалье", утром в четверг на участке с 45-го по 100-й километр Култукского тракта на трассе Р-258 "Байкал" ограничили движение для большегрузов и пассажирского транспорта. Причиной стал мощный снегопад, который накрыл Слюдянский и Шелеховский районы.
"С 45-го по 100-й километр федеральной трассы Р-258 "Байкал" в настоящее время ведутся работы по расчистке дороги. Движение регулируется. Ситуация контролируемая, ничего экстренного нет. Для большегрузов и пассажирского транспорта действуют ограничения", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что ранее ситуация была осложнена тем, что на 72-м километре в районе станции Глубокая Шелеховского района произошло ДТП - большегруз перегородил дорогу. Пострадавших не было. Сейчас эта преграда для движения устранена.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Иркутской области задержали подозреваемого в поджоге по указке мошенников
11 декабря, 06:25
 
