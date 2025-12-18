Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада

"С 45-го по 100-й километр федеральной трассы Р-258 "Байкал" в настоящее время ведутся работы по расчистке дороги. Движение регулируется. Ситуация контролируемая, ничего экстренного нет. Для большегрузов и пассажирского транспорта действуют ограничения", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что ранее ситуация была осложнена тем, что на 72-м километре в районе станции Глубокая Шелеховского района произошло ДТП - большегруз перегородил дорогу. Пострадавших не было. Сейчас эта преграда для движения устранена.