https://ria.ru/20251218/dvizhenie-2062823342.html
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада - РИА Новости, 18.12.2025
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада
Движение на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" ограничено из-за снегопада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:34:00+03:00
2025-12-18T08:34:00+03:00
2025-12-18T08:34:00+03:00
происшествия
шелеховский район
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132906_0:38:1000:601_1920x0_80_0_0_ea5fa3d72c265415a18e1845f222c5a3.jpg
https://ria.ru/20251211/podzhog-2061277770.html
шелеховский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059132906_0:32:867:682_1920x0_80_0_0_811be78889ab8e69357d0e31ac895e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шелеховский район, иркутская область
Происшествия, Шелеховский район, Иркутская область
Движение на участке трассы "Байкал" ограничили из-за снегопада
В Иркутской области на трассе "Байкал" ограничили движение из-за снегопада
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Движение на Култукском тракте трассы Р-258 "Байкал" ограничено из-за снегопада, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по Иркутской области.
По данным управления автомобильных дорог "Прибайкалье", утром в четверг на участке с 45-го по 100-й километр Култукского тракта на трассе Р-258 "Байкал" ограничили движение для большегрузов и пассажирского транспорта. Причиной стал мощный снегопад, который накрыл Слюдянский и Шелеховский районы
.
"С 45-го по 100-й километр федеральной трассы Р-258 "Байкал" в настоящее время ведутся работы по расчистке дороги. Движение регулируется. Ситуация контролируемая, ничего экстренного нет. Для большегрузов и пассажирского транспорта действуют ограничения", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что ранее ситуация была осложнена тем, что на 72-м километре в районе станции Глубокая Шелеховского района произошло ДТП - большегруз перегородил дорогу. Пострадавших не было. Сейчас эта преграда для движения устранена.