11:17 18.12.2025 (обновлено: 11:18 18.12.2025)
Нижестоящие суды не учли доводы Лурье о добровольной продаже Долиной жилья
жилье, лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф
Жилье, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При этом все доводы стороны Лурье, в том числе о том, что… Долина действиями и словами подтвердила свое осознанное и добровольное намерение продать жилое помещение… были отклонены судом без какой-либо правовой оценки со ссылкой на совершение Долиной сделки под влиянием заблуждения", - указал суд в определении.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
Жилье Лариса Долина Дело о квартире Долиной Верховный суд РФ
 
 
