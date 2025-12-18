Нижестоящие суды не учли доводы Лурье о добровольной продаже Долиной жилья

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нижестоящие суды оставили без внимания доводы Полины Лурье о том, что Лариса Долина подтвердила свое добровольное намерение продать квартиру, говорится в опубликованном определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.