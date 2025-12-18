Рейтинг@Mail.ru
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
10:34 18.12.2025 (обновлено: 10:51 18.12.2025)
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной
Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного... РИА Новости, 18.12.2025
Риелтор две недели водил покупателей смотреть квартиру Долиной

Риелтор 2 недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру Долиной

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Риелтор две недели водил потенциальных покупателей смотреть квартиру певицы Ларисы Долиной, в их числе была и Полина Лурье, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В течение следующих двух недель Б. неоднократно приводил потенциальных покупателей на осмотр квартиры, в том числе Лурье П.А., с которой впоследствии были заключены оспариваемые договоры", - говорится в документе.
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
