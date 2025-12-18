Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвала четыре основания для отмены дарения квартиры - РИА Новости, 18.12.2025
03:18 18.12.2025 (обновлено: 11:44 18.12.2025)
Адвокат назвала четыре основания для отмены дарения квартиры
Адвокат назвала четыре основания для отмены дарения квартиры - РИА Новости, 18.12.2025
Адвокат назвала четыре основания для отмены дарения квартиры
Договор дарения, как правило, не подлежит пересмотру, но в ряде случаев бывший владелец или его наследники вправе вернуть квартиру обратно.
жилье, елена кудерко, общество
Жилье, Елена Кудерко, Общество
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетитель у входа в нотариальную контору
Посетитель у входа в нотариальную контору. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Договор дарения, как правило, не подлежит пересмотру, но в ряде случаев бывший владелец или его наследники вправе вернуть квартиру обратно. Четыре основания для возврата назвала агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
"Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде", — рассказала она.

Во-вторых, недобросовестное обращение с квартирой нового владельца. Но нужно доказать серьезное ухудшение ее состояния в результате таких действий.
Третье основание — признание дарителя банкротом в шестимесячный срок после сделки. Ее могут оспорить кредиторы, сочтя уходом от расплаты.
И, наконец, прописанное в договоре условие об отмене сделки, если даритель переживет одаряемого — четвертое основание, заключила Елена Кудерко.
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Юрист раскрыл, кого могут лишить подаренной квартиры в течение трех лет
