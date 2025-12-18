Экс-главу филиала "Мордовэнерго" задержали по подозрению в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Бывший директор филиала "Мордовэнерго" ПАО "Россети Волга" задержан по подозрению в получении взятки от подрядчика в размере 1 миллиона рублей, сообщило УФСБ по республике.
Установлено, что в декабре 2023 года подозреваемый через посредника получил от руководителя подрядной организации взятку в размере 1 миллиона рублей. Средства были перечислены на банковскую карту фигуранта в уплату за содействие в заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, а также за возможность участия этой организации в будущих тендерах.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), решается вопрос об избрании бывшему директору меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточняет следственное управление СК РФ по Мордовии, также возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
