Экс-главу филиала "Мордовэнерго" задержали по подозрению в получении взятки

Установлено, что в декабре 2023 года подозреваемый через посредника получил от руководителя подрядной организации взятку в размере 1 миллиона рублей. Средства были перечислены на банковскую карту фигуранта в уплату за содействие в заключении контрактов на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, а также за возможность участия этой организации в будущих тендерах.