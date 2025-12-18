Агент Батракова рассказал о возможном трансфере футболиста

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что по состоянию на данный момент железнодорожники не получали конкретных предложений о трансфере, но следующим летом он рассчитывает провести переговоры с клубами из Испании и Италии.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении будет активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы.
Агент Батракова опроверг контакты со скаутами "Манчестер Сити"
18 августа, 12:49
"Предметного интереса не было. В первую очередь потенциальные покупатели должны обратиться в клуб, потому что на сегодняшний день это в первую очередь вопрос переговоров", - сказал Кузьмичев.
"Другое дело, что летом будет возможность воспользоваться опцией. Там уже, скорее всего, будет более предметный интерес. Клубы понимают, какую сумму им придется заплатить - если их она устраивает, будут в том числе контактировать с нами как с представителями игрока. Сейчас реального оффера в "Локомотив" не поступало", - продолжил он.
Также собеседник агентства высказался по поводу географии клубов, которые могли бы приобрести Батракова. "Мы понимаем, что Германия и Англия точно не придут. Остаются Испания и Италия, которые более-менее лояльно смотрят на россиян, Турция и арабы. У нас ожидания, что будет возможность переговорить с итальянскими или испанскими клубами, потому что эти чемпионаты более привлекательны для нас. Речь идет о следующем лете и командах из верхней части таблицы", - резюмировал Кузьмичев.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 23 матчах "Локомотива" в различных турнирах, забив 15 мячей и отдав 6 результативных передач. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списках лучших ассистентов лиги (6) и лидеров по системе "гол+пас" (17).
Батраковым заинтересовались клубы из Испании и Италии
17 июля, 12:30