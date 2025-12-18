Агент Батракова рассказал о возможном трансфере футболиста

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил РИА Новости, что по состоянию на данный момент железнодорожники не получали конкретных предложений о трансфере, но следующим летом он рассчитывает провести переговоры с клубами из Испании и Италии.

"Другое дело, что летом будет возможность воспользоваться опцией. Там уже, скорее всего, будет более предметный интерес. Клубы понимают, какую сумму им придется заплатить - если их она устраивает, будут в том числе контактировать с нами как с представителями игрока. Сейчас реального оффера в "Локомотив" не поступало", - продолжил он.