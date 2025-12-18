Рейтинг@Mail.ru
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:59 18.12.2025
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
/20251218/yakubov-2062890176.html
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ

"Автомобилист" по буллитам переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 17:00
Закончен (Б)
Автомобилист
3 : 21:0
Динамо Минск
19:51 • Степан Хрипунов
(Никита Шашков, Данил Романцев)
32:58 • Кертис Волк
(Максим Осипов, Брукс Мэйсек)
65:01 • Анатолий Голышев (П)
33:21 • Вадим Мороз
(Андрей Стась)
55:08 • Илья Усов
(Роберт Хэмилтон, Yegor Borikov)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Степан Хрипунов (20-я минута) и Кёртис Волк (33). Победный буллит реализовал Анатолий Голышев. У гостей отличились Вадим Мороз (34) и Илья Усов (56).
"Автомобилист", набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 49 баллами располагается на третьей позиции на Западе.
В следующем матче "Автомобилист" 21 декабря примет владивостокский "Адмирал", "Динамо" в тот же день сыграет с тольяттинской "Ладой".
