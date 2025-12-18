https://ria.ru/20251218/avtomobilist-2063047448.html
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
"Автомобилист" переиграл минское "Динамо" в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
