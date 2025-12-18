Рейтинг@Mail.ru
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:23 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/anokhin-2063041158.html
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год - РИА Новости, 18.12.2025
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год
Бюджет Смоленской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов утвердили на заседании облдумы в четверг, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:23:00+03:00
2025-12-18T19:23:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20251218/anokhin-2063028401.html
https://ria.ru/20251218/otoplenie-2062893152.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год

Василий Анохин: депутаты облдумы утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бюджет Смоленской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов утвердили на заседании облдумы в четверг, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Работа над документом велась с учетом задач социально-экономического развития региона и ориентирована на улучшение качества жизни жителей области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Более 35 объектов здравоохранения модернизировали в Смоленской области
Вчера, 18:41
Он отметил, что доходы областного бюджета на 2026 год утверждены в объеме 90 миллиардов рублей, расходы — 91,5 миллиарда рублей. Основная часть расходов будет направлена на оплату труда работников бюджетной сферы, поддержку участников СВО и их близких, семей с детьми, реализацию государственных программ и национальных проектов, сказал Анохин. В частности, на образование предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей, на здравоохранение — более 16 миллиардов рублей.
"В бюджете заложены расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов", – заявил Анохин.
Отмечается, что предусмотрено финансирование муниципальных образований. Средства пойдут в том числе на благоустройство территорий, ремонт и строительство дорог, развитие инженерной инфраструктуры.
"Как и в этом году, работа над доходной частью бюджета будет продолжена", – сказал Анохин.
Отопление в Смоленске - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Скорость запуска отопления увеличили в Смоленске
Вчера, 12:50
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала