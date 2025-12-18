https://ria.ru/20251218/anokhin-2063041158.html
Анохин: депутаты утвердили бюджет Смоленской области на 2026 год
Бюджет Смоленской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов утвердили на заседании облдумы в четверг, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бюджет Смоленской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов утвердили на заседании облдумы в четверг, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Работа над документом велась с учетом задач социально-экономического развития региона и ориентирована на улучшение качества жизни жителей области", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он отметил, что доходы областного бюджета на 2026 год утверждены в объеме 90 миллиардов рублей, расходы — 91,5 миллиарда рублей. Основная часть расходов будет направлена на оплату труда работников бюджетной сферы, поддержку участников СВО и их близких, семей с детьми, реализацию государственных программ и национальных проектов, сказал Анохин. В частности, на образование предусмотрено свыше 19 миллиардов рублей, на здравоохранение — более 16 миллиардов рублей.
"В бюджете заложены расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, а также реализацию инвестиционных проектов", – заявил Анохин.
Отмечается, что предусмотрено финансирование муниципальных образований. Средства пойдут в том числе на благоустройство территорий, ремонт и строительство дорог, развитие инженерной инфраструктуры.
"Как и в этом году, работа над доходной частью бюджета будет продолжена", – сказал Анохин.