ЦБ будет судиться в российских судах с банками ЕС, заблокировавшими активы - РИА Новости, 18.12.2025
14:45 18.12.2025 (обновлено: 14:59 18.12.2025)
ЦБ будет судиться в российских судах с банками ЕС, заблокировавшими активы
ЦБ будет судиться в российских судах с банками ЕС, заблокировавшими активы
экономика, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, санкции в отношении россии, москва, россия, украина, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, euroclear
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Санкции в отношении России, Москва, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Euroclear
ЦБ будет судиться в российских судах с банками ЕС, заблокировавшими активы

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, понесенные из-за блокировки его активов.
"В связи с продолжающимися попытками властей Европейского союза осуществить незаконное изъятие/использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах ЕС, реализуемыми в том числе путем установления бессрочной иммобилизации его активов, Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды", - сообщил регулятор.
ЦБ добавил, что действиями депозитария Euroclear ему был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения денежными средствами и ценными бумагами.
Банк России в пятницу подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска составляет 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода.
После этого, в среду, венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов все же будет обсуждаться.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМоскваРоссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанEuroclear
 
 
