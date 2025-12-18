ЦБ будет судиться в российских судах с банками ЕС, заблокировавшими активы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Банк России на фоне заявлений из ЕС о приостановке рассмотрения вопроса о конфискации российских активов в Euroclear заявил, что по-прежнему планирует взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, понесенные из-за блокировки его активов.