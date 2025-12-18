Рейтинг@Mail.ru
Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров
16:30 18.12.2025
Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров
Число африканских студентов в российских вузах превышает сейчас 32 тысячи человек, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.12.2025
россия, египет, африка, сергей лавров
Россия, Египет, Африка, Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число африканских студентов в российских вузах превышает сейчас 32 тысячи человек, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня в российских вузах получают образование свыше 32 тысяч африканцев. С 2020 года квота российских стипендий для континента увеличилась почти втрое, превысив 5,3 тысячи мест", - сказал министр в статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции Россия-Африка в Египте.
Лавров отметил, что РФ на протяжении десятилетий помогает подготовке кадров для Африки, и в первую очередь это относится к сельскому хозяйству, инженерному делу, медицине, педагогике.
