Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров
Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2025
Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров
Число африканских студентов в российских вузах превышает сейчас 32 тысячи человек, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:30:00+03:00
2025-12-18T16:30:00+03:00
2025-12-18T16:30:00+03:00
россия
египет
африка
сергей лавров
россия
египет
африка
Более 32 тысяч африканцев учатся в российских вузах, заявил Лавров
Лавров: более 32 тысяч африканцев получают образование в вузах РФ