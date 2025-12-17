https://ria.ru/20251217/zhitel-2062557394.html
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО - РИА Новости, 17.12.2025
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО
Задержанный житель Кубани на опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, что передавал куратору из Украины координаты российской противовоздушной обороны. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:25:00+03:00
2025-12-17T10:25:00+03:00
2025-12-17T10:25:00+03:00
абхазия
украина
краснодар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062648570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_453e319f06bdefa216978c89d9d50537.jpg
https://ria.ru/20251217/terakty-2034839540.html
абхазия
украина
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062648570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_774a90de232fa447af994f803f27db62.jpg
"Не попал в ВСУ из-за долгов". Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся подпольной деятельностью.
2025-12-17T10:25
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, украина, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, вооруженные силы украины, происшествия
Абхазия, Украина, Краснодар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО
Задержанный в Сочи передавал куратору из Украины координаты ПВО