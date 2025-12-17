Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/zhitel-2062557394.html
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО - РИА Новости, 17.12.2025
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО
Задержанный житель Кубани на опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, что передавал куратору из Украины координаты российской противовоздушной обороны. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:25:00+03:00
2025-12-17T10:25:00+03:00
абхазия
украина
краснодар
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062648570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_453e319f06bdefa216978c89d9d50537.jpg
https://ria.ru/20251217/terakty-2034839540.html
абхазия
украина
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Не попал в ВСУ из-за долгов". Задержанный житель Кубани о том, как собирался поехать на Украину
Не попал в ВСУ из-за долгов. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину через Грузию, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся подпольной деятельностью.
2025-12-17T10:25
true
PT0M23S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062648570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_774a90de232fa447af994f803f27db62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, украина, краснодар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, вооруженные силы украины, происшествия
Абхазия, Украина, Краснодар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Задержанный житель Кубани рассказал, как передавал Украине координаты ПВО

Задержанный в Сочи передавал куратору из Украины координаты ПВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Задержанный житель Кубани на опубликованном ФСБ видеоролике рассказал, что передавал куратору из Украины координаты российской противовоздушной обороны.
"Вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар, из Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО", - сказал задержанный.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Сочи совместно со Службой госбезопасности Абхазии отца и дочь из России, которые собирались выехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ. Находясь в Сухуме, они вышли на контакт в мессенджере Telegram с представителем украинской террористической организации, вербовавшим добровольцев в состав военизированных подразделений ВСУ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
Вчера, 16:36
 
АбхазияУкраинаКраснодарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала