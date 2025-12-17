Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт исполнил желание мальчика, обратившегося к Путину - РИА Новости, 17.12.2025
23:07 17.12.2025
Народный фронт исполнил желание мальчика, обратившегося к Путину
Народный фронт исполнил желание мальчика, обратившегося к Путину
Народный фронт исполнил желание мальчика Вани Калугина, который обратился на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.12.2025
россия
свердловская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
свердловская область
россия, свердловская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Народный фронт исполнил желание мальчика, обратившегося к Путину

Народный фронт исполнил желание обратившегося на прямую линию с Путиным мальчика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабота колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Работа колл-центра прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народный фронт исполнил желание мальчика Вани Калугина, который обратился на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
В эфире Первого канала рассказали о 11-летнем Ване из Свердловской области, который очень любит выставки, театры, кино, но посещать их у его семьи не всегда есть возможность.
«

"Активисты Народного фронта пригласили Ивана на экскурсию в музей шевронов и подарили мальчику сертификаты на посещения других культурных мероприятий", - сообщили на Первом канале.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
РоссияСвердловская областьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
