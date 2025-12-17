Зеленский посетит заседание Евросовета в Брюсселе, пишет Reuters

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский посетит заседание Европейского совета 18 декабря в Брюсселе, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского чиновника.
"Зеленский будет присутствовать на заседании Европейского совета в четверг в Брюсселе", - пишет агентство.
Ранее издание Politico сообщало, что лидеры Евросоюза могут договориться на саммите 18 декабря о принципиальном согласии на изъятие активов РФ, а конкретные технические вопросы оставить на рассмотрении Совета ЕС и Европарламента.
Евросовет, куда входят лидеры ЕС, не является законодательным органом и лишь определяет общие политические ориентиры. Он может утвердить предоставление Украине кредита, основанного на активах РФ, а решение юридических и финансовых деталей, в частности, вопроса гарантий, на которых настаивает Бельгия, будет передано на технический уровень - послам стран ЕС, а затем Совету ЕС.
Ранее Politico сообщало, что постпреды стран ЕС в понедельник на заседании не смогли убедить Бельгию поддержать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. На прошлой неделе премьер Бельгии Барт де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.