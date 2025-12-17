https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062572265.html
Спикер сейма Польши подтвердил визит Зеленского в Варшаву
Спикер сейма Польши подтвердил визит Зеленского в Варшаву
Спикер сейма Польши Вложимеж Чажастый подтвердил визит Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу. РИА Новости, 17.12.2025
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский, Дональд Туск, Европейский совет
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер сейма Польши Вложимеж Чажастый подтвердил визит Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу.
Ранее Зеленский
пригласил президента Польши Кароля Навроцкого
посетить Киев
, причем польский лидер после вступления в должность еще ни разу не приезжал на Украину
с визитом. Навроцкий отказался от этого приглашения.
"В пятницу около 13.00 (15.00 мск - ред.) будет визит пана Зеленского в сейм", - сказал Чажастый на пресс-конференции в среду.
По его словам, не предусматривается выступления Зеленского перед польскими парламентариями.
По данным Чажастого, в сейм Зеленский прибудет после встречи с Навроцким.
В свою очередь, пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка сообщил журналистам, что Зеленский может не застать в Варшаве
польского премьера Дональда Туска
, так как на пятницу запланировано заседание Европейского совета
в Брюсселе
.
"Я знаю, что Зеленский очень хочет встретиться с премьером Дональдом Туском. Мы в меру возможностей будем организовывать такую встречу при условии, если заседание Европейского совета не продлится слишком долго", - уточнил Шлапка.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
, обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.
До этого Навроцкий заявил, что Польша ожидает благодарности от Украины за военную помощь.