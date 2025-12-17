Спикер сейма Польши подтвердил визит Зеленского в Варшаву

ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Спикер сейма Польши Вложимеж Чажастый подтвердил визит Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу.

"В пятницу около 13.00 (15.00 мск - ред.) будет визит пана Зеленского в сейм", - сказал Чажастый на пресс-конференции в среду.

По его словам, не предусматривается выступления Зеленского перед польскими парламентариями.

По данным Чажастого, в сейм Зеленский прибудет после встречи с Навроцким.

"Я знаю, что Зеленский очень хочет встретиться с премьером Дональдом Туском. Мы в меру возможностей будем организовывать такую встречу при условии, если заседание Европейского совета не продлится слишком долго", - уточнил Шлапка.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский , обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявил, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.